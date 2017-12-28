Контролируемая государством группа Lietuvos energija, которой принадлежат предприятия Litgas и Lietuvos duju tiekimas (LDT), не ожидает больших изменений на рынке - с большинством клиентов о поставках газа уже договорено, а в смысле импорта изменений тоже не должно быть.

Больше, чем в этом году, надеется продать своим клиентам приступившее к работе с осени дочернее предприятие Achemа по поставкам газа - Achema Gas Trade, а также другое предприятие по поставкам газа - Haupas. Кроме того, лицензия на поставки газа в Литве уже есть у крупнейшего эстонского государственного производителя электроэнергии Eesti Energia, который должен приступить к работе.

Объемы газа, которые планируется купить, предприятия пока не называют, поэтому трудно оценить, как изменятся пропорции газа, поставляемого "Газпромом" по трубопроводу, и газа, поставляемого через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) норвежским концерном Statoil и другими экспортерами. Кроме того, вполне вероятно, что части покупателей "Газпром" будет продавать газ не напрямую, а через посредников.

Крупнейший потребитель газа Achema в следующем году должен потребить примерно столько же газа, сколько и в этом году - в общей сложности 13,5 тераватт-часов. В этом году предприятие купило у "Газпрома" около двух третей всего необходимого ему объема газа, а остальной газ оно купило через Клайпедский ТСПГ у норвежского Statoil.

По данным BNS, в следующем году Achema планирует покупать газ не напрямую у "Газпрома", а через дочернее предприятие в Германии Agro Baltic, которое в сентябре зарегистрировалось на платформе участников рынка Европейского агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) как участник рынка торговли газом.

Член правления группы Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас не мог ни подтвердить, ни опровергнуть BNS, что Achema в следующем году будет покупать газ через немецкое предприятие, торгующее на европейском рынке удобрениями Achema.

"Вообще мы избегаем посредников, но в следующем году, кажется, схема изменится. Пока не хочу говорить, пока не договорено, но ситуация немного изменится", - сказал Г. Бальчюнас.

Газопередающая компания Amber Grid не указывает предварительные объемы поставок газа за 2017 год. За три квартала этого года потребителям Литвы и других Балтийских стран по трубопроводу из Белоруссии в Литву было транспортировано почти 9 тераватт-часов газа, с Клайпедского ТСПГ - 10,5 тераватт-часов.

За это время из Литвы в другие Балтийские страны было передано 2 тераватт-часа газа.