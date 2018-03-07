Продажа этих магазинов важна для завершения сделки ICA Gruppen по приобретению компании Palink, владеющей сетью супермаркетов Iki. Стоимость этой сделки составляет 213 млн. евро. Покупателя магазинов еще должна утвердить Антимонопольная служба Литвы.
ICA Gruppen сообщила, что Rimi Lietuva и Palink подписали договора о продаже 17 супермаркетов, однако они вступят в силу, когда покупателей утвердит АС.
Руководитель Rimi Lietuva Гедрюс Бандщявичюс сообщил BNS, что сможет комментировать сделку позднее. Он отметил, что сейчас находится в Латвии, однако не раскрыл, с какой целью он там находится.
Представитель по связям с общественностью латвийской Mego также сказал BNS, что не может комментировать информацию о том, что сеть намеревается приобрести 17 магазинов в Литве.
Антимонопольная служба в середине октября прошлого года разрешила Rimi Lietuva купить управляющую сетью Iki компанию Palink с условием, что в течение не объявленных сроков третьим лицам будет продано 17 магазинов обеих сетей (5 Rimi и 12 Iki) в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском и Паневежском округах.
В 2014 году Mego приобрела 51 супермаркет Iki в Латвии, купив 100% акций дочерней компании Palink в Латвии. Palink продала акции после того, как ей не удалось объявить себя неплатежеспособной.
Mego, владеющая сетью из 88 супермаркетов, 52 из которых находятся в Риге, является крупнейшей латвийской компанией розничной торговли, работающей на рынке с 1999 года. Iki указывает, что владеет 231 супермаркетом, Rimi Lietuva – 56.
17 супермаркетов Rimi и Iki в Литве покупает латвийская Mego
Владелец сети розничной торговли Rimi - шведская ICA Gruppen...
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