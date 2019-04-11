"Мы создадим для наших клиентов наилучший опыт, предложим очень широкий ассортимент товаров, современные решения и услуги", - сказала прежде гендиректор Maxima Кристина Мейде.

Литовская торговая сеть Maxima уже раньше сообщала, что инвестирует в этот магазин 10 млн. евро. Почти 5 млн. евро сеть выделила на обновление пространства, 4 млн. - на внедрение современного оборудования, еще больше миллиона - на современные решения в сфере информационных технологий.