11 апреля в полдень в вильнюсском торговом центре Akropolis открывается обновленный магазин Maxima. Он получит обозначение 4 X.
„Akropolio“ „Maxima“
© DELFI / Raminta Rakauskė

Покупатели стали собираться у входа в магазин за час до его открытия. Покупатели надеются получить скидки по случаю открытия магазина.

"Мы создадим для наших клиентов наилучший опыт, предложим очень широкий ассортимент товаров, современные решения и услуги", - сказала прежде гендиректор Maxima Кристина Мейде.

Литовская торговая сеть Maxima уже раньше сообщала, что инвестирует в этот магазин 10 млн. евро. Почти 5 млн. евро сеть выделила на обновление пространства, 4 млн. - на внедрение современного оборудования, еще больше миллиона - на современные решения в сфере информационных технологий.

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