Звезда "Особенностей национальной охоты" пострадал в Литве

В Друскининкай Стругачёв приехал как гость V-го международного друскининкайского летнего театрального фестиваля "Перекресток". В воскресенье вечером он ужинал в ресторане Kolonada.
По данным полиции, официантка зацепила провод, и на гостя упала колонка. Актёра увезли в больницу, однако там он отказался от помощи врачей, сказав, что травма несерьезная.
Стругачёв не писал заявление в полицию, поскольку, по его словам, никто намеренно не хотел нанести ему ущерб. Получив такой ответ, полиция не стала начинать расследование.
В Литве Стругачёв известен в первую очередь по фильмам "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".
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