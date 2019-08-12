В минувшие выходные на литовском курорте Друскининкай пострадал российский актер Семён Стругачёв. Несчастье произошло в ресторане Kolonada, где ему на голову упала колонка. Актера увезли в больницу.
Restoranas Kolonada Druskininkuose

В Друскининкай Стругачёв приехал как гость V-го международного друскининкайского летнего театрального фестиваля "Перекресток". В воскресенье вечером он ужинал в ресторане Kolonada.

По данным полиции, официантка зацепила провод, и на гостя упала колонка. Актёра увезли в больницу, однако там он отказался от помощи врачей, сказав, что травма несерьезная.

Стругачёв не писал заявление в полицию, поскольку, по его словам, никто намеренно не хотел нанести ему ущерб. Получив такой ответ, полиция не стала начинать расследование.

В Литве Стругачёв известен в первую очередь по фильмам "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

Звезда "Особенностей национальной охоты" пострадал в Литве
© Stop kadras
Restoranas Kolonada Druskininkuose
Restoranas Kolonada Druskininkuose

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Restoranas Kolonada Druskininkuose

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