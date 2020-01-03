1 января в Пагиряй (Недалеко от Вильнюса) было совершено жестокое убийство. Сообщается, что задержаны двое подозреваемых, одного из них прокуроры просят взять под стражу.
© DELFI / Andrius Ufartas

1 января, в 12.40 ч., полиция получила сообщение об убийстве в Пагиряй.

Мужчина, который пришел к знакомому на ул. Шилтнамю, обнаружил тело хозяина (1972 г.р.) квартиры. Утверждают, что лицо покойного и его одежда были в крови. Выяснили, что на теле покойного есть следы побоев и колото-резаных ран.

Тело лежало на полу между кроватью и тумбочкой. В квартире было много крови, все вещи перевернуты и разбросаны. Начато расследование.

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Убийство в Пагиряй – в квартире обнаружено тело мужчины

DELFI удалось узнать, что полиция подозревает в убийстве собутыльников покойного. Первого подозреваемого (1972 г.р.) задержали вечером того же дня, около 17 ч. Второго подозреваемого (1966 г.р.) доставили в КПЗ 1 января в 20.30 ч

В пятницу в суд доставили 53-летнего подозреваемого, суд решает вопрос назначения меры пресечения.

В суд обратился прокурор Николай Козляк. Суд разрешил взять подозреваемого под арест на два месяца.

Прокуроры еще решают, обращаться ли в суд по вопросу назначения ареста второму подозреваемому.

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