1 января, в 12.40 ч., полиция получила сообщение об убийстве в Пагиряй.
Мужчина, который пришел к знакомому на ул. Шилтнамю, обнаружил тело хозяина (1972 г.р.) квартиры. Утверждают, что лицо покойного и его одежда были в крови. Выяснили, что на теле покойного есть следы побоев и колото-резаных ран.
Тело лежало на полу между кроватью и тумбочкой. В квартире было много крови, все вещи перевернуты и разбросаны. Начато расследование.
DELFI удалось узнать, что полиция подозревает в убийстве собутыльников покойного. Первого подозреваемого (1972 г.р.) задержали вечером того же дня, около 17 ч. Второго подозреваемого (1966 г.р.) доставили в КПЗ 1 января в 20.30 ч
В пятницу в суд доставили 53-летнего подозреваемого, суд решает вопрос назначения меры пресечения.
В суд обратился прокурор Николай Козляк. Суд разрешил взять подозреваемого под арест на два месяца.
Прокуроры еще решают, обращаться ли в суд по вопросу назначения ареста второму подозреваемому.
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