Жуткое происшествия в Расейнском районе: на пожарище обнаружены тела, вероятно, убитых женщин

По предварительным данным, сильно обгоревшие тела женщин 1966 и 1992 г.р. были обнаружены в воскресенье, когда потушили горевший дом в деревне Норгелай.

Полиция отмечает, что женщины могли быть убиты, поэтому во вторник, в 19.47 ч., в расейняй, в парке им. Витаутаса Великого, был задержан подозреваемый 1984 г.р.

Полиция проводит расследование.