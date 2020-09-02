Жуткое происшествия в Расейнском районе: на пожарище обнаружены тела, вероятно, убитых женщин

По предварительным данным, сильно обгоревшие тела женщин 1966 и 1992 г.р. были обнаружены в воскресенье, когда потушили горевший дом в деревне Норгелай.
Полиция отмечает, что женщины могли быть убиты, поэтому во вторник, в 19.47 ч., в расейняй, в парке им. Витаутаса Великого, был задержан подозреваемый 1984 г.р.
Полиция проводит расследование.
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