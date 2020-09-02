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Департамент полиции информировал, что в Расейнском районе на пожарище были обнаружены тела двух женщин. Полиция подозревает, что женщины были убиты. Задержан подозреваемый.
Жуткое происшествие в Расейнском районе: на пожарище обнаружены тела, вероятно, убитых женщин
© DELFI / Erikas Skardžius

По предварительным данным, сильно обгоревшие тела женщин 1966 и 1992 г.р. были обнаружены в воскресенье, когда потушили горевший дом в деревне Норгелай.

Полиция отмечает, что женщины могли быть убиты, поэтому во вторник, в 19.47 ч., в расейняй, в парке им. Витаутаса Великого, был задержан подозреваемый 1984 г.р.

Полиция проводит расследование.

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