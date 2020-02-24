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Департамент полиции Литвы информирует, что в Паневежисе было совершено убийство.
Жуткое происшествие в Паневежисе: несовершеннолетнего подозревают в убийстве
© DELFI / Karolina Pansevič

23 февраля, в 7.20 ч., в Паневежисе, на ул. Станюну, обнаружили тело мужчины (1973 г.р.) со следами побоев на лице. По предварительным данным, мужчина был убит. Ведется расследование.

В понедельник полиция информировала, что задержан несовершеннолетний подозреваемый (2002 г.р.).

По предварительным данным, юноша забил мужчину на смерть.

ru.DELFI.lt
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