Жуткое происшествие в Паневежисе: несовершеннолетнего подозревают в убийстве

23 февраля, в 7.20 ч., в Паневежисе, на ул. Станюну, обнаружили тело мужчины (1973 г.р.) со следами побоев на лице. По предварительным данным, мужчина был убит. Ведется расследование.

В понедельник полиция информировала, что задержан несовершеннолетний подозреваемый (2002 г.р.).

По предварительным данным, юноша забил мужчину на смерть.