Жуткое лобовое столкновение у Рамучай: помощь врачей потребовалась троим пострадавшим

Служба пожарной безопасности сообщила о столкновении двух легковушек. По предварительным данным, зажатых в машине людей не было, однако серьезно пострадали три человека.
Выяснилось, что лоб в лоб столкнулись Volvo и Citroen. Очевидец рассказала, что травмы серьезные – открытые переломы.
По словам очевидцев, водитель Citroen выехала на встречную полосу, пошла на обгон в запрещенном месте и врезалась в автомобиль Volvo.
Виновница ДТП сказала, что ничего не помнит и ничего не может рассказать о происшествии. Во время ДТП пострадали водитель Citroen и ее дочь - девушка получила травму позвоночника.
На месте происшествия работают врачи, полиция и пожарные-спасатели.
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