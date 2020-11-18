Жуткое и загадочное ДТП в Вильнюсском районе: погибла водитель автомобиля

По словам пожарных-спасателей, женщина находилась под колесом автомобиля. По имеющимся данным, автомобиль не перевернулся, поэтому непонятно, как женщина оказалась под колесом. Пожарные освободили ее, пытались реанимировать, затем передали в руки врачей.
Врачи реанимировали женщину (1974 г.р.), но спасти ее не удалось, она скончалась в автомобиле скорой помощи.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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