aA
18 ноября, в 17.20 ч., поступило сообщение о ДТП в Вильнюсском районе, в пределах деревни Тумосай: съехал автомобиль Kia, водитель каким-то образом оказалась под колесом автомобиля.
Жуткое и загадочное ДТП в Вильнюсском районе: погибла водитель автомобиля
© DELFI / Domantas Pipas

По словам пожарных-спасателей, женщина находилась под колесом автомобиля. По имеющимся данным, автомобиль не перевернулся, поэтому непонятно, как женщина оказалась под колесом. Пожарные освободили ее, пытались реанимировать, затем передали в руки врачей.

Врачи реанимировали женщину (1974 г.р.), но спасти ее не удалось, она скончалась в автомобиле скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Aušrinė Armonaitė Evelina Dobrovolska

Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (213)

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...

За сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев COVID-19, скончались 24 человека (37)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев...

Коронавирус в парламенте Литвы: заразился либерал Вайчекаускас (1)

Коронавирус установили у бывшего депутата...

Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны (136)

В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют...

Президент Литвы представит кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра (13)

Президент Литвы Гитанас Науседа представит...

|Maža didelių žinių kaina