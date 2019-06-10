Жуткое ДТП в Юрбаркском районе: автомобиль врезался в дерево, водитель не выжил

Сообщалось, что в 08.11 ч. в деревне Ротуляй (Юрбаркский район) произошло ДТП, в котором погиб местный житель (1956 г.р.).

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Avensis, вероятно, превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево.

Начато расследование, выясняются обстоятельства ДТП.