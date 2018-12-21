21 декабря, в 10.35 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Мелкис, на 35-м км дороги Пикялишкес-Майшягала, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Volvo S60.
В ДТП погибли две молодые женщины (1997 г.р.).
Журналистам DELFI удалось выяснить, что автомобиль Volvo S60 выехал на встречную полосу, столкнулся с военным грузовиком MAN, затем съехал с дороги и перевернулся.
По предварительным данным, в ДТП попали военные НАТО, которые возвращались с учений.
Погибли две женщины, ехавшие в Volvo S60, пострадал и третий находившийся в легковушке человек. Военные не пострадали.
По данным DELFI, одна из погибших была беременной, а другая служила в батальоне драгун им. Великого князя Литовского Бутигейдиса.
Департамент коммуникации Минобороны распространил сообщение, в котором командование ЛА выражает соболезнование близким погибших в ДТП молодых женщин.
Жуткое ДТП в Вильнюсском районе: погибли две женщины (11)
Департамент полиции информировал, что в Вильнюсском...
В Каунасе автобус врезался в столб, пострадали 6 человек (2)
Каунасская полиция сообщает, что из-за скользкой...
Мужчина воткнул нож в живот собутыльнику (1)
Полиция информировала, что в Плунгеском районе помощь...
Вандалы повредили зимнюю инсталляцию на Лукишкской площади (12)
Вандалы повредили инсталляцию из стекла и света на...
Около Дворца спорта в Вильнюсе обнаружено тело сгоревшего мужчины (9)
Департамент пожарной безопасности и спасения...
TOP новостей
Двухдневный отдых в Литве дороже недельной поездки в Турцию (54)
Приближается Новый год, появляются предложения, где...
Константин Эггерт. Несколько минут для Паксаса в Кремле (66)
Несколько месяцев назад одна вильнюсская знакомая...
Стоит поторопиться: 5 дней нельзя будет перевести деньги
В праздничный период жители активнее расплачиваются...
В Вильнюсе начался хаос: 15 ДТП остановили движение городе (6)
В последний рабочий день перед предстоящими...
Жителей Вильнюса разочаровало решение руководства городского транспорта (1)
В этом году у некоторых появилась возможность взять...