Департамент полиции информировал, что в Вильнюсском районе в деревне Мелкис, столкнулись легковой автомобиль и грузовик натовских военных. Погибли две молодые женщины.
© DELFI / Andrius Ufartas

21 декабря, в 10.35 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Мелкис, на 35-м км дороги Пикялишкес-Майшягала, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Volvo S60.

В ДТП погибли две молодые женщины (1997 г.р.).

Журналистам DELFI удалось выяснить, что автомобиль Volvo S60 выехал на встречную полосу, столкнулся с военным грузовиком MAN, затем съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, в ДТП попали военные НАТО, которые возвращались с учений.

Погибли две женщины, ехавшие в Volvo S60, пострадал и третий находившийся в легковушке человек. Военные не пострадали.

По данным DELFI, одна из погибших была беременной, а другая служила в батальоне драгун им. Великого князя Литовского Бутигейдиса.

Департамент коммуникации Минобороны распространил сообщение, в котором командование ЛА выражает соболезнование близким погибших в ДТП молодых женщин.

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