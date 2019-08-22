Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсском районе произошло жуткое ДТП - столкнулись два автомобиля, погибли два человека.
© DELFI / Ainis Gurevičius

22 августа, в 2.36 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Науеи Пиктаконяй, на дороге Рудамина-Тургеляй, столкнулись автомобили Jeep Grand Cherokee, которым управлял мужчина (1999 г.р.), и Audi 100, которым управлял мужчина (1999 г.р.).

В ДТП погибли водитель и пассажир (2000 г.р.) Audi.

По предварительным данным, травмы получили водитель и пассажир (2001 г.р.)Jeep. Их доставили в больницу.

Ведется расследование.

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