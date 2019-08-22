22 августа, в 2.36 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Науеи Пиктаконяй, на дороге Рудамина-Тургеляй, столкнулись автомобили Jeep Grand Cherokee, которым управлял мужчина (1999 г.р.), и Audi 100, которым управлял мужчина (1999 г.р.).
В ДТП погибли водитель и пассажир (2000 г.р.) Audi.
По предварительным данным, травмы получили водитель и пассажир (2001 г.р.)Jeep. Их доставили в больницу.
Ведется расследование.
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