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В четверг вечером в Вильнюсе произошло серьезное ДТП. Мотоцикл врезался в автомобиль.
Жуткое ДТП в Вильнюсе: мотоцикл врезался в легковушку
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, ДТП произошло в 20.52 ч. По данным полиции, на перекрестке ул. Смайлинес и Старой дороги Пилайте в легковой автомобиль Opel врезался ехавший по главной дороге мотоцикл.

Пострадали и мотоциклист и водитель Opel, которая вероятно, является виновницей ДТП. Мотоциклист был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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