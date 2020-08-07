Жуткое ДТП в Вильнюсе: мотоцикл врезался в легковушку

По предварительным данным, ДТП произошло в 20.52 ч. По данным полиции, на перекрестке ул. Смайлинес и Старой дороги Пилайте в легковой автомобиль Opel врезался ехавший по главной дороге мотоцикл.
Пострадали и мотоциклист и водитель Opel, которая вероятно, является виновницей ДТП. Мотоциклист был доставлен в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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