25 февраля, в 10.29 ч., полиция получила сообщение о том, что на дороге из Йонавы в сторону Укмерге столкнулись автомобиль Hyundai (зарегистрирован в России) и тягач MAN с полуприцепом (зарегистрирован в Польше). Обе машины съехали с дороги.
© DELFI / Andrius Ufartas

Один из находившихся в легковушке скончался сразу же. Еще двоих пожарные-спасатели достали из автомобиля. Оба они были без сознания, в тяжелом состоянии. Один из пострадавших вскоре скончался. Второго в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Водитель (1955 г.р.) тягача получил травму ноги.

По предварительным данным, фура ехала в сторону Укмерге, а легковушка в противоположном направлении. ДТП произошло, поскольку Hyundai выехал на встречную полосу.

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