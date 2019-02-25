Один из находившихся в легковушке скончался сразу же. Еще двоих пожарные-спасатели достали из автомобиля. Оба они были без сознания, в тяжелом состоянии. Один из пострадавших вскоре скончался. Второго в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Водитель (1955 г.р.) тягача получил травму ноги.

По предварительным данным, фура ехала в сторону Укмерге, а легковушка в противоположном направлении. ДТП произошло, поскольку Hyundai выехал на встречную полосу.