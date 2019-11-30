Вильнюсская полиция информировала DELFI, что автомобиль Opel, ехавший в сторону парка Вингис, врезался и оказался под стоявшим в заторе тягачом.

По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина, которую водитель, предоставляющий услуги подвоза, вез из больницы. Подозревают, что у женщины сломана рука. В больницу увезли и водителя, он тяжелых травм не получил.

Ведется расследование.