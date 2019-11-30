Вильнюсская полиция информировала DELFI, что автомобиль Opel, ехавший в сторону парка Вингис, врезался и оказался под стоявшим в заторе тягачом.
По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина, которую водитель, предоставляющий услуги подвоза, вез из больницы. Подозревают, что у женщины сломана рука. В больницу увезли и водителя, он тяжелых травм не получил.
Ведется расследование.
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