29 ноября, в 19.31 ч. в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, под тягачом оказался легковой автомобиль, пострадали два человека.

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что автомобиль Opel, ехавший в сторону парка Вингис, врезался и оказался под стоявшим в заторе тягачом.

По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина, которую водитель, предоставляющий услуги подвоза, вез из больницы. Подозревают, что у женщины сломана рука. В больницу увезли и водителя, он тяжелых травм не получил.

Ведется расследование.

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