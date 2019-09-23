Жуткое ДТП в Пренай: столкнулись BMW и VW Golf, погибла девушка

Департамент полиции сообщает, что 22 сентября, в 23.55 ч. в Пренай, на перекрестке ул. Прамонес и Кястучё, столкнулись автомобили BMW и VW Golf.
ДТП произошло, когда водитель BMW 330, мужчина 1996 г.р., поворачивая налево, столкнулся с VW Golf, которым управлял молодой человек (2001 г.р.). В ДТП погибла пассажирка BMW 330, девушка 2000 г.р., пострадал водитель (ему назначено амбулаторное обследование, и пострадал пассажир VW Golf (1999 г.р.), который был доставлен в больницу.
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