Жуткое ДТП в Пренай: столкнулись BMW и VW Golf, погибла девушка

Департамент полиции сообщает, что 22 сентября, в 23.55 ч. в Пренай, на перекрестке ул. Прамонес и Кястучё, столкнулись автомобили BMW и VW Golf.

ДТП произошло, когда водитель BMW 330, мужчина 1996 г.р., поворачивая налево, столкнулся с VW Golf, которым управлял молодой человек (2001 г.р.). В ДТП погибла пассажирка BMW 330, девушка 2000 г.р., пострадал водитель (ему назначено амбулаторное обследование, и пострадал пассажир VW Golf (1999 г.р.), который был доставлен в больницу.