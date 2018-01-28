Приехавшие на место происшествия пожарные-спасатели извлекли из автомобиля тела двух человек. Погибли ехавшие в VW Passat 76-летний пенсионер и его 75-летняя супруга из деревни Толеяй.
39-летний водитель второго VW Passat получил серьезную травму головы. ДТП произошло на дороге Молетай-Стациява-Смелинкай.
Удар был очень сильным. Причинами ДТП могли быть небезопасная скорость и плохие погодные условия. Во многих районах в воскресенье идет мокрый снег или дождь.
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