28 января, в 12.37 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Молетском районе, недалеко от деревни Рудиляй столкнулись два автомобиля VW Passat. Были зажаты два человека.
Avarija Molėtų raj.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Приехавшие на место происшествия пожарные-спасатели извлекли из автомобиля тела двух человек. Погибли ехавшие в VW Passat 76-летний пенсионер и его 75-летняя супруга из деревни Толеяй.

39-летний водитель второго VW Passat получил серьезную травму головы. ДТП произошло на дороге Молетай-Стациява-Смелинкай.

Удар был очень сильным. Причинами ДТП могли быть небезопасная скорость и плохие погодные условия. Во многих районах в воскресенье идет мокрый снег или дождь.

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