Жуткое ДТП на глазах у полиции: автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода

Сообщение о ДТП поступило в 15 ч.

По предварительным данным, на глазах у полицейских автомобиль заехал на тротуар и сбил пешехода. На место происшествия вызвали скорую.

Сообщается, что пострадавший лишился сознания. Также сообщается, что причиной ДТП могут быть проблемы со здоровьем у водителя.

Полиция информировала DELFI, что автомобилем управлял мужчина 1949 г.р.

В больницу доставили и пешехода и водителя.