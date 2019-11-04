4 ноября в Вильнюсе, на перекрестке ул. Швитригайлос и Панерю, произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, автомобиль сбил пешехода, его состояние очень тяжелое.

Сообщение о ДТП поступило в 15 ч.

По предварительным данным, на глазах у полицейских автомобиль заехал на тротуар и сбил пешехода. На место происшествия вызвали скорую.

Сообщается, что пострадавший лишился сознания. Также сообщается, что причиной ДТП могут быть проблемы со здоровьем у водителя.

Полиция информировала DELFI, что автомобилем управлял мужчина 1949 г.р.

В больницу доставили и пешехода и водителя.

ЧП и криминал

Жуткое ДТП на глазах у полиции: автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода

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