Сообщение о ДТП поступило в 15 ч.
По предварительным данным, на глазах у полицейских автомобиль заехал на тротуар и сбил пешехода. На место происшествия вызвали скорую.
Сообщается, что пострадавший лишился сознания. Также сообщается, что причиной ДТП могут быть проблемы со здоровьем у водителя.
Полиция информировала DELFI, что автомобилем управлял мужчина 1949 г.р.
В больницу доставили и пешехода и водителя.
Жуткое ДТП на глазах у полиции: автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода
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