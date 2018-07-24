Жуткое ДТП на дороге Вильнюс-Утена: столкнулись тягач и легковушка

Об этом порталу DELFI сообщила читательница. На фото видно, что столкнулись тягач и легковой автомобиль.
Дорога практически полностью перекрыта, легковушка превратилась в груду металлолома. сообщение о ДТП на 42-м км дороги поступило в 11.42 ч.
По предварительным данным, в легковушке были зажаты люди. Врачи скорой помощи боролись за жизнь водителя легкового автомобиля, но безуспешно, он скончался.
По словам очевидца ДТП, водитель сначала еще двигался. Очевидец ДТП рассказала, что, по словам водителя фуры, легковушка неожиданно выехала на встречную полосу, при этом перед автомобилем никто не ехал, значит это не было обгоном.
Водитель тягача пытался тормозить, но не успел – лобовое столкновение было сильным. После ДТП дорога была полностью закрыта.
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