В четверг, 19 сентября, появилась информация о том, что на дороге Вильнюс-Панебвежис, в 10 км от Паневежиса, тягач смел с дороги полицейский автомобиль.
Avarija kelias Vilnius-Panevėžys
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Полиция сообщила, что 19 сентября, в 7.56 ч., на дороге Вильнюс-Паневежис произошло техническое ДТП. На место происшествия вызвали полицию, поскольку водители не смогли договориться о том, кто виновник ДТП. На месте происшествия работала полиция. Стражи порядка приехали на автомобиле VW Transporter. Автомобиль стоял с включенными огнями.

Департамент полиции информировал, что 19 сентября, около 10 ч. в деревне Пабяржис, на дороге Вильнюс-Паневежис произошло ДТП.

По данным полиции, во время ДТП столкнулись два тягача. По предварительным данным, один из тягачей врезался в заднюю часть другого.

В результате удара первый тягач врезался в полицейский автомобиль, который перевернулся.

Полицейских в момент столкновения в машине не было.

Пострадал один из водителей, получивший травму ноги.

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