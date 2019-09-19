Полиция сообщила, что 19 сентября, в 7.56 ч., на дороге Вильнюс-Паневежис произошло техническое ДТП. На место происшествия вызвали полицию, поскольку водители не смогли договориться о том, кто виновник ДТП. На месте происшествия работала полиция. Стражи порядка приехали на автомобиле VW Transporter. Автомобиль стоял с включенными огнями.

Департамент полиции информировал, что 19 сентября, около 10 ч. в деревне Пабяржис, на дороге Вильнюс-Паневежис произошло ДТП.

По данным полиции, во время ДТП столкнулись два тягача. По предварительным данным, один из тягачей врезался в заднюю часть другого.

В результате удара первый тягач врезался в полицейский автомобиль, который перевернулся.

Полицейских в момент столкновения в машине не было.

Пострадал один из водителей, получивший травму ноги.