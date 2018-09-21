Жуткое ДТП на дороге Паневежис-Шяуляй: виновник был пьян и без прав

21 сентября вечером на дороге Паневежис-Шяуляй, недалеко от АЗС Orlen произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись две легковушки, сообщает Sekundė.
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Информация о ДТП поступила в 20.19 ч.

На место происшествия выехали три бригады врачей скорой помощи и пожарные-спасатели. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля, который превратился в груду металла.

Предполагают, что причиной ДТП была не только высокая скорость, но и алкоголь – в одном из автомобилей валялись жестянки из-под пива. Пострадали также два нетрезвых пассажира и две женщины ехавшие в другом авто.

По словам очевидцев, перед этим несчастьем виновник ДТП на Peugeot 406 на огромной скорости мчался по улицам города. В организме виновника было 1,95 промилле алкоголя. Обгоняя другой автомобиль, виновник ДТП выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus.

У нетрезвого водителя Peugeot 406 не было прав, кроме того, его автомобиль не был застрахован. 19-летний пассажир (2,03 промилле) получил травму живота и контузию печени. 21-летний пассажир (1,29 промилле) получил травму живота.

Водитель Ford Focus получила травму головы и ушиб правого бедра. Ее 70-летняя мать получила травму грудной клетки.Обеим назначено амбулаторное лечение. ,э

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