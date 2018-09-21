Жуткое ДТП на дороге Паневежис-Шяуляй: предполагают, что виновник был пьян

Информация о ДТП поступила в 20.19 ч.

На место происшествия выехали три бригады врачей скорой помощи и пожарные-спасатели. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля, который превратился в груду металла.

Предполагают, что причиной ДТП была не только высокая скорость, но и алкоголь – в одном из автомобилей валялись жестянки из-под пива.

По словам очевидцев, перед этим несчастьем виновник ДТП на огромной скорости мчался по улицам города. Из-за ДТП на дороге образовались заторы.