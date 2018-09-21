21 сентября вечером на дороге Паневежис-Шяуляй, недалеко от АЗС Orlen произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись две легковушки, сообщает Sekundė.
© Facebook

Информация о ДТП поступила в 20.19 ч.

На место происшествия выехали три бригады врачей скорой помощи и пожарные-спасатели. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля, который превратился в груду металла.

Предполагают, что причиной ДТП была не только высокая скорость, но и алкоголь – в одном из автомобилей валялись жестянки из-под пива.

По словам очевидцев, перед этим несчастьем виновник ДТП на огромной скорости мчался по улицам города. Из-за ДТП на дороге образовались заторы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Жуткое ДТП на дороге Паневежис-Шяуляй: предполагают, что виновник был пьян

21 сентября вечером на дороге Паневежис - Шяуляй ,...

Число погибших при крушении парома в Танзании резко возросло

Число погибших в результате крушения пассажирского...

После столкновения Hyundai оказался на другом автомобиле (4)

21 сентября, в 10.20 ч., в Вильнюсе , на перекрестке ул....

Прокурор добился справедливости: у попавшейся нетрезвой женщины-водителя конфискуют 40 000 евро (21)

У жительницы Вильнюса , которая в начале этого года...

В ДТП погиб 18-летний водитель Opel (1)

21 сентября, в 7.36 ч., по номеру 112 поступило сообщение о...

TOP новостей

В центре Вильнюса перекрыто движение: водители подчинились не сразу (3)

В субботу с визитом в Вильнюс прибудет папа римский...

Экономист о ценах в Литве: у нас есть старая серьезная проблема (64)

Попытка снизить цены ни к чему не приводить, поскольку...

Центральная часть Вильнюса закрыта для автомобилей: за нарушения ждут штрафы (11)

Папа римский Франциск прибудет в Литву в выходные,...

Балтийские каникулы Жени. Где самая европейская Европа, и чей кролик? (48)

Из всего увиденного эта Европа – самая европейская....

Погода во время визита папы римского будет неприятной (17)

По словам синоптиков, во время визита папы римского...