Жуткое ДТП на дороге Паневежис-Шяуляй: предполагают, что виновник был пьян

Информация о ДТП поступила в 20.19 ч.
На место происшествия выехали три бригады врачей скорой помощи и пожарные-спасатели. Спасатели извлекли пострадавших из автомобиля, который превратился в груду металла.
Предполагают, что причиной ДТП была не только высокая скорость, но и алкоголь – в одном из автомобилей валялись жестянки из-под пива.
По словам очевидцев, перед этим несчастьем виновник ДТП на огромной скорости мчался по улицам города. Из-за ДТП на дороге образовались заторы.
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