Кстати, специалисты, с которыми говорили журналисты DELFI, сказали, что погибший молодой человек - не единственный, кто решает технические проблемы подобным способом. Такое решение могло привести к трагическому исходу.
Судя по тому, о чем 26 января в фейсбуке писал Масявичюс, в BMW не действовали подушки безопасности. Также на приборной доске горела желтая лампочка, уведомляющая о том, что стерты тормозные колодки. Похоже, тормозные колодки он поменял, а подушки безопасности не действовали.
Этот BMW был привезен в Литву в 2016 году из Италии. Действие его техосмотра истекало 17 февраля.
Эту информацию подтвердил и глава полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас. Кроме того, никто из находившихся в BMW молодых людей не был пристегнут. Больше всего повезло тем, кто сидел за передними сидениями, они выжили.
Погибли оба человека, сидевшие впереди, и женщина, сидевшая сзади по центру – мать шести детей после сильного удара ударилась в ветровое стекло. Полиция считает, что BMW мчался на скорости 140 км/ч.
Трудно сказать, спасли бы людей подушки безопасности, но то, что они не сработали, имело трагические последствия. И, похоже, что жители Литвы часто рискуют своей жизнью.
"Сколько я говорил с контролерами, они подтвердили, что если во время первого осмотра горит лампа подушек безопасности, а во время повторного осмотра - не горит, то сделать они ничего не могут. Формально – недочет устранен, но люди идут простым путем. Просто отключают лампочку, и все.
Выяснить такое сложно, даже если подключиться к электронике. Проверяющий просто не видит, единственный способ проверки - разобрать машину и проверить, есть ли подушки, а делать это во время техосмотра нельзя. У нас просто нет рычагов давления на решение этой проблемы", – сказал DELFI глава ЗАО Kauno techninės apžiūros centras Гинтарас Цегис.
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