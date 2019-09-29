28 сентября, в 20.55 ч., в Вильнюсе, во дворе дома на ул. С.Станявичаус, был обнаружен несовершеннолетний (2002 г.р.) с колотой раной на шее. Врачи оказали ему первую помощь и назначили амбулаторное лечение.
В ходе выяснения обстоятельств происшествия, в 3.30 ч. 29 сентября, в Вильнюсе, в квартире на ул. С.Станявичаус, было обнаружено тело молодого человека (1996 г.р.) с колото-резанными ранами на спине.
Выяснилось, что раненый несовершеннолетний дружил с убитым.
29 сентября, около 13.33 ч. полиция задержала подозреваемого в убийстве.
Ведется расследование.
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