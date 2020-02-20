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Полиция сообщила, что в Вильнюсе было обнаружено тело женщины.
Жуткая находка в Вильнюсе: обнаружено тело женщины
© DELFI / Erika Venckutė

19 февраля, в 10.45 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Саусё 13-осёс, было обнаружено тело женщины (1983 г.р.) со следами насилия.

Ведется расследование.

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