В Варене обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, тело нашли в выгребной яме уличного туалета.
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17 января, в 15.30 ч., в Варене, в выгребной яме нашли тело местного жителя 1968 г.р.

Тело увезли в Алитусский отдел Службы судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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