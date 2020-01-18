17 января, в 15.30 ч., в Варене, в выгребной яме нашли тело местного жителя 1968 г.р.
Тело увезли в Алитусский отдел Службы судебно-медицинской экспертизы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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