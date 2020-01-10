9 января, в 19.24 ч., в Варене, в гараже на ул. Лайсвес, было обнаружено тело молодого человека (1993 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы.

По предварительным данным, рядом было обнаружено охотничье гладкоствольное ружье.

Ведется расследование.