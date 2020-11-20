aA
В Шяуляй в доме обнаружены тела женщины и ее взрослого сына. Внешних следов насилия на телах не обнаружено.
Жуткая находка в Шяуляй: в доме обнаружены тела женщины и ее взрослого сына
© Shutterstock nuotr.

19 ноября, в 10.38 ч. в Шяуляй, на ул. Вярдулю, в доме, обнаружены тела женщины (1947 г.р.) и ее сына (1970 г.р.), следов насилия на телах не обнаружено.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

ВРИО главы Минздрава: если ситуация ухудшится, придется ограничить работу торговых центров (25)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что пока...

Перед праздниками в Литве меняется время работы магазинов (2)

В Сочельник магазины в Литве закроются до 20 ч., в первый...

Aušrinė Armonaitė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis Algirdas Sysas, Ingrida Šimonytė Tomas Tomilinas

Как новую власть в Литве встречает оппозиция? Оценка кандидатов в министры и приоритетов большинства (19)

В Литве новая парламентская власть: был подписан...

Новый антирекорд: в Литве выявлено 2 272 новых случая коронавируса (2)

За минувшие сутки в Литве выявлено 2 272 новых случая...

После встречи с ВРИО главы МО Литвы COVID-19 установили у чиновника министерства обороны США (16)

У сотрудника министерства обороны США , назначенного...

|Maža didelių žinių kaina