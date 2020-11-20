Жуткая находка в Шяуляй: в доме обнаружены тела женщины и ее взрослого сына

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В Шяуляй в доме обнаружены тела женщины и ее взрослого сына. Внешних следов насилия на телах не обнаружено.
19 ноября, в 10.38 ч. в Шяуляй, на ул. Вярдулю, в доме, обнаружены тела женщины (1947 г.р.) и ее сына (1970 г.р.), следов насилия на телах не обнаружено.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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