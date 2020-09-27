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Полиция сообщила, что в Клайпеде найден труп мужчины, начато расследование.
Жуткая находка в клайпедском баре: на скамейке обнаружили мертвого мужчину
© Shutterstock

В воскресенье, около 00.52, в Клайпеде, на ул. Юрейвю, в баре, на скамейке нашли тело мужчины в 1973 года рождения без внешних признаков насилия.

Начато расследование по установлению причины смерти.

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