Жуткая находка в Каунасе: в гараже обнаружены тела двоих мужчин

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В Каунасе, в стоявшей в гараже машине, обнаружили тела двоих мужчин.
Полиция информировала, что 17 марта, в 13.20 ч., в Каунасе, на проспекте В.Кревес, в гараже, в автомобиле обнаружили тела двоих мужчин (1972 и 1961 г.р.). Следов насилия на телах не обнаружено.
Эксперты устанавливают причину их смерти.
Ведется расследование.
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