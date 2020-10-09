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Департамент полиции Литвы информирует, что в Каунасе было обнаружено тело мужчины.
Жуткая находка в Каунасе: около подъезда обнаружено тело мужчины
© AFP / Scanpix

8 октября, в 13.55 ч., в Каунасе, на проспекте Шяурес, рядом с домом обнаружено тело мужчины лет 30. Личность скончавшегося не установлена.

Начато расследование.

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