Жуткая находка в Каунасе: обнаружено тело мужчины с перерезанным горлом

Департамент полиции информирует, что в Каунасе было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, у мужчины обнаружена рана на шее.
16 октября, в 14.55 ч., в Каунасе, на ул. Кранто 18-ои, в доме, было обнаружено тело молодого человека (1994 г.р.) с резаной раной на шее.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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