Департамент полиции Литвы информирует, что в Расейняй полиция обнаружила человеческий череп.
Ant galinės "Alfa Romeo Giulia" sėdynės patogiausia bus dviese
© DELFI / Tomas Vinickas

25 июля, в 12 ч., в Расейняй, на ул. Майронё, в автомобиле Ford Mondeo, на заднем сидении, обнаружили человеческий череп.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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