По предварительным данным полиции, столкнулись выезжавший из второстепенной дороги легковой автомобиль Toyota Avensis, которым управлял мужчина (1938 г. р.) и грузовик.
Погибли два находившихся в легковом автомобиле человека: водитель и пассажирка (1948 г. р.).
Субботние рейды в Вильнюсе: множество пьяных и обнаглевшие молодые водители (2)
В субботу утром в столице Литвы рейды проводили две...
Жуткая авария под Вильнюсом: погибли два человека (2)
В субботу, в 15:24, полиция Вильнюсского округа получила...
В Каунасском районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (4)
В Каунасском районе, в Вилкийском старостве,...
Перед судом предстали промышлявшие в Литве наркоторговцы из Латвии и России (10)
В пятницу Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение...
Обнаружено тело пропавшего в Шилутском районе 10-летнего мальчика (4)
13 сентября найдено тело 10-летнего мальчика, который...
TOP новостей
На магистрали Вильнюс-Каунас установят информирующие знаки
Во время подготовки к модернизации автомобильной...
Профессор: положение с пенсиями катастрофическое, и этого никто не может отрицать (42)
Профессор социальной политики Вильнюсского...
Владимир Скрипов. Литва – Украина: как складывается деловое партнерство? (98)
Варшавская встреча Владимира Зеленского и Гитанаса...
Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (34)
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...
Предложение пересмотреть ассортимент уличных кафе называют вмешательством в бизнес (3)
Президент Ассоциации отелей и ресторанов Эвалда...