По предварительным данным полиции, столкнулись выезжавший из второстепенной дороги легковой автомобиль Toyota Avensis, которым управлял мужчина (1938 г. р.) и грузовик.

Погибли два находившихся в легковом автомобиле человека: водитель и пассажирка (1948 г. р.).