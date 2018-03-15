Полицейские, которые следят за объявлениями на сайтах знакомств и в рубрике знакомств в газетах, 13 марта проверили девушек, подавших новые объявления. Под видом клиентов стражи порядка за полдня посетили пять девушек. Штрафы за проституцию получили четыре украинки и одна россиянка.

Поскольку девушки попались в первый раз, им назначили половину минимального штрафа, т.е. 45 евро. Некоторые девушки даже прыснули со смеху, услышав, какой штраф им назначили. Кстати, иностранки в Литве охотно платят штрафы, поскольку боятся депортации или боятся, что за долг им не дадут визу.

Во вторник в обеденное время сотрудники полиции посетили роскошную квартиру в Старом городе. Тут "работает" 27-летняя Карина из Днепропетровска (Украина). Ее услуги стоят - 150 евро в час. За аренду квартиры она платит 40 евро в сутки. До 15 ч. 13 марта она уже обслужила двух клиентов.

На вопрос, почему она этим занимается, девушка ответила: "Я люблю заниматься сексом с разными мужчинами, но не делать же это бесплатно".

"Литовцы хорошие - не обижают, в Украине клиенты обижают, бьют, забирают деньги. Украинцы много пьют,а литовцы не пьют", - не скрывала симпатий к местным клиентам Карина. Штраф она обещала заплатить в этот же день. По ее словам, в Украине штраф меньше - 10 евро, но и цены на услуги там ниже.

Правда, в Украине, по ее словам, можно не платить штраф, если согласишься сотрудничать с полицией, можно предоставить полицейским услугу, а иногда достаточно улыбки.

"Ну у вас и полиция! Они назначают штрафы, денег не берут, бесплатно на услуги не зарятся, не обижают. Отличная полиция", - сказала одна из девушек.

На ул. Линкмяну "работает" еще одна украинка - 27-летняя Марина из Луганска. Она приехала "на заработки" на две недели.

Девушка сказала, что жизнь в Луганске очень тяжелая: "Там ничего нет". На вопрос, есть ли в городе российские военные, она ответила: "Конечно. Никто этого не скрывает".

Девушка училась на косметолога, но потом стала "работать" проституткой - сначала в Праге, сейчас - в Вильнюсе. Она занимается спортом, ходит в спортклуб. Ее услуги стоят 160 евро в час. В день, по словам девушки, она принимает 2-3 клиентов.

"Много не беру, я еще с ума не сошла, еще хочу жить. А сегодня только один приходил на массаж. Но мне и дотрагиваться до него не пришлось - все сделал сам, - сказала девушка. По ее словам, иногда мужчины приходят только поговорить о неудавшейся жизни, об измене жен. За разговор плата составляет те же 160 евро в час.

"Ты знаешь, как в Литве вызвать полицию, если тебя кто-то обидит?" - спросил один из полицейских. Девушка ответила: "Не знаю. я сама разберусь - сковородкой по голове".

В новом доме на ул. Жальгирё клиентов принимают две девушки, они снимают две квартиры.

Все девушки, которых задержали 13 марта, были спокойными и вежливыми, за исключением 26-летней Ирины из Москвы.

Она внимательно осмотрела удостоверения, предъявленные полицейскими и отказалась предъявить свои документы, вела себя агрессивно. Но узнав, что в таком случае ее увезут в комиссариат и тогда только штрафом уже не отделаешься, она дала паспорт и предложила чаю. В свое оправдание она сказала: "Я агрессивна".

За час Ирина берет 100 евро, но если клиент хочет чего-то нетрадиционного, придется заплатить еще 50 евро.

Недалеко "работает" и 32-летняя Светлана из Киева, которая прилетела в Вильнюс неделю назад.

Она рассказала, что довольна квартирой, только занавесок не хватает, поэтому окно она завесила пледом. Девушка сказала, что она окончила университет, должна была работать на таможне, но вместо этого она работала консуматором в Италии, Турции, Китае.

"Я люблю путешествовать - сочетаю приятное с полезным", - сказала Светлана. Она просит за услуги 100 евро в час.

Пятая из попавшихся во вторник девушек - еще одна украинка, "работающая" в Пашилайчай. 29-летняя Катерина из Черниговской области. Узнав, что имеет дело с полицией, она пыталась решить проблему, как это делала на родине: "Что будем делать? Договоримся?".

После она притихла. Сказала лишь, что занимается проституцией из-за долгов (час ее услуг стоит 120 евро). В Вильнюс она приехала 11 марта, а попалась 13.

По словам полицейских, нельзя верить всему, что рассказывают девушки.