

Сообщение о несчастье полиция получила в 10.11 ч. Сообщалось,что упавшая на автомобиль женщина получила травмы, но еще дышит.

Молодая женщина (1998 г.р.) упала с 5 этажа. Жизнь ей спас автомобиль BMW, на который она упала. Пострадавшая находилась в сознании.

По сведениям DELFI, женщина в этом доме не зарегистрирована.