20 марта в Вильнюсе, в Виршулишкес из окна многоквартирного дома выпала женщина. На место происшествия вызвали полицию и врачей скорой помощи.
© DELFI / Andrius Ufartas


Сообщение о несчастье полиция получила в 10.11 ч. Сообщалось,что упавшая на автомобиль женщина получила травмы, но еще дышит.

Молодая женщина (1998 г.р.) упала с 5 этажа. Жизнь ей спас автомобиль BMW, на который она упала. Пострадавшая находилась в сознании.

По сведениям DELFI, женщина в этом доме не зарегистрирована.

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