В Литве с наступлением весны снова начали жечь траву. За прошедшие сутки пожарные-спасатели 50 раз выезжали на такие пожары. Всего в этом году уже зафиксировали 260 таких пожаров. Чаще всего траву жгут в Вильнюсском районе, там было зафиксировано 107 пожаров и в Каунасском округе - 59.
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20 марта в Вильнюсском районе, в старостве Судерве, в деревне Клевинай горел деревянный дом, принадлежащий нескольким владельцам, гараж и хозпостройка. К приезду пожарных они уже горели открытым пламенем.

Огонь уничтожил все эти постройки. Во время пожара сгорели и автомобили Opel Vectra и Toyota, обгорел автомобиль Lada. Горела трава на площади 50 соток. Пожарные спасли от огня другой дом, находящийся в 20 м. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог травы.

"Владельцам земли, которые не сообщают спасателям о пожаре на своей земле или сами не тушат его, грозит штраф в размере 50-300 евро", - сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас.

Спасатели напоминают, что за поджег травы грозит административная ответственность - штраф в размере 50-300 евро, а владельцам компаний или другим ответственным лицам – от 120 до 350 евро. Еще больший штраф ждет за поджог торфяников - кроме штрафа в таком случае придется возместить и нанесенный природе ущерб.

Жители снова жгут траву – 50 пожаров за день, сгорел дом и автомобиль
© VPGT
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