20 марта в Вильнюсском районе, в старостве Судерве, в деревне Клевинай горел деревянный дом, принадлежащий нескольким владельцам, гараж и хозпостройка. К приезду пожарных они уже горели открытым пламенем.
Огонь уничтожил все эти постройки. Во время пожара сгорели и автомобили Opel Vectra и Toyota, обгорел автомобиль Lada. Горела трава на площади 50 соток. Пожарные спасли от огня другой дом, находящийся в 20 м. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог травы.
"Владельцам земли, которые не сообщают спасателям о пожаре на своей земле или сами не тушат его, грозит штраф в размере 50-300 евро", - сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас.
Спасатели напоминают, что за поджег травы грозит административная ответственность - штраф в размере 50-300 евро, а владельцам компаний или другим ответственным лицам – от 120 до 350 евро. Еще больший штраф ждет за поджог торфяников - кроме штрафа в таком случае придется возместить и нанесенный природе ущерб.
В Клайпеде задержали гражданин аИталии, избившего нетрезвую сожительницу (1)
20 марта, вечером, Клайпедская полиция получила...
Поступило сообщение о бомбе в магазине Lidl, эвакуированы люди (1)
21 марта, в 15.47 ч., в Вильнюсскую полицию сообщили, что...
Жители снова жгут траву – 50 пожаров за день, сгорел дом и автомобиль (1)
В Литве с наступлением весны снова начали жечь траву....
На дороге Вильнюс-Каунас из-за ДТП образовались заторы
Полиция предупреждает, что 21 марта утром из-за...
В Пренайском районе родители ушли пьянствовать, оставив пятерых детей (7)
20 марта, в 16.16 ч., поступило сообщение о том, что в...
TOP новостей
Рано обрадовались: эмиграция снова превысила иммиграцию (95)
Одна ласточка весны не делает, а один положительный...
Готовится серьезная реформа больниц: в планах отказ от районных (117)
Минздрав Литвы готовит план реорганизации сети...
Торговцы готовятся к буму: что перед Пасхой скупают жители Литвы (2)
Началом весны для многих жителей Литвы является Пасха...
Повышение содровских взносов: сколько работников уволили (5)
С начала этого года за работников, которые получают...