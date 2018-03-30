Пограничники Калварийской заставы проверили двоих жителей Мариямполе, которые ехали на маршрутном автобусе в Германию. В их чемоданах нашли контрабандные сигареты.
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В среду вечером пограничники Калварийской заставы у деревни Салапераугис проверили автобус Neoplan, ехавший в сторону Польши.

В нем из Мариямполе в Берлин ехали двое жителей Мариямполе. Документы у молодых людей были в порядке. Во время осмотра багажа пограничники обратили внимание на 4 чемодана, которые принадлежали этим пассажирам.

Выяснилось, что чемоданы были битком набиты сигаретами.

22-летний молодой человек вез 650 пачек сигарет NZ Gold, а 30-летний - 660 пачек сигарет той же марки. На сигаретах были белорусские бандероли.

Пограничники высадили молодых людей из автобуса. Остальные пассажиры отправились в дальнейший путь.

Были составлены протоколы об административном правонарушении - контрабанде акцизных тофаров.

Молодые люди в апреле должны явиться в суд. Им грозят штрафы от 1500 до 4300 евро.

Сигареты были конфискованы.

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