В среду вечером пограничники Калварийской заставы у деревни Салапераугис проверили автобус Neoplan, ехавший в сторону Польши.
В нем из Мариямполе в Берлин ехали двое жителей Мариямполе. Документы у молодых людей были в порядке. Во время осмотра багажа пограничники обратили внимание на 4 чемодана, которые принадлежали этим пассажирам.
Выяснилось, что чемоданы были битком набиты сигаретами.
22-летний молодой человек вез 650 пачек сигарет NZ Gold, а 30-летний - 660 пачек сигарет той же марки. На сигаретах были белорусские бандероли.
Пограничники высадили молодых людей из автобуса. Остальные пассажиры отправились в дальнейший путь.
Были составлены протоколы об административном правонарушении - контрабанде акцизных тофаров.
Молодые люди в апреле должны явиться в суд. Им грозят штрафы от 1500 до 4300 евро.
Сигареты были конфискованы.
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