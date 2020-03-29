Жители Клайпедского района сообщили о пьяном водителе

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Жители Клайпедского района заметили около кладбища подозрительного водителя и сообщили о нем в полицию. Полиция выяснила, что водитель был пьян. За нетрезвое вождение ему грозит 1 год лишения свободы.
Полиция сообщает, что 28 марта, в 15.12 ч., поступило сообщение и том, что в Вейвирженай (Клайпедский район), у кладбища в автомобиль сел, вероятно, нетрезвый водитель.
Вскоре в деревне Шукайчай полиция остановила указанный автомобиль Opel Astra.
В организме водителя 1966 г.р. было 2,26 промилле.
За вождение в нетрезвом состоянии, если количество промилле превышает 1,51, по литовским законам, грозит уголовная ответственность.
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