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Житель (1997 г.р.) Вильнюсского района сообщил в полицию, что 6 июля, около 19.10 ч. у озера Вилноя ему угрожали знакомые с виду молодые люди, проезжавшие в автомобиле VW Passat, а потом выстрелили два раза в его сторону. Молодой человек не пострадал.
Житель Вильнюсского района сообщил в полицию, что его обстреляли и бросили у дома гранату
© DELFI / Karolina Pansevič

В 20.14 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Бринкишкяй те же люди бросили у дома обратившегося в полицию молодого человека предмет, напоминающий гранату. Она не взорвалась.

Вскоре полиция задержала подозреваемых (2001 и 2003 г.р.). Их арестовали, девушку, которая с ними была, полиция отпустила. Начато расследование.

В тот же вечер, в 20.30 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Бринкишкяй был введен план "Щит". В 21.15 ч. его отменили, выяснилось, что брошенный предмет - не граната, а флакон от духов.

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