Житель Новой Акмяне прислал себе фальшивые евро и пустил их в оборот

Полиция задержала мужчину 1999 г.р. Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили 904 банкнот по 50 евро - все они были фальшивыми – на всех банкнотах были одинаковые номера MB6666888880, на них по-английски было написано, что они не пригодны для использования.

Но все это не помешало подозреваемому реализовать 90 купюр. Мужчина сказал полицейским, что прислал банкноты (1000 шт) по интернету. За фальшивые деньги он купил с рук телефоны у троих продавцов.

Мало того, в квартире у подозреваемого обнаружили и 35 пакетиков из фольги с растительным содержимым, как предполагают, с наркотиками.

Полиция просит пострадавших от рук этого мошенника звонить по номеру 8700 60853.