Сотрудники полиции информируют, что сообщение было получено в 22:48.
Сообщалось, что в Клайпеде, на ул. Жардининку, во время совместного распития спиртных напитков, мужчина 1969 г.р. выбросил с балкона первого этажа сожительницу 1987 г.р.
Она была доставлена в больницу, а нетрезвый (0,8 промилле) мужчина был задержан и помещён в арестантскую.
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