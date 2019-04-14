Сотрудники клайпедской полиции и медики поздним вечером в субботу получили сообщение, что мужчина выбросил с балкона женщину.
© DELFI / Karolina Pansevič

Сотрудники полиции информируют, что сообщение было получено в 22:48.

Сообщалось, что в Клайпеде, на ул. Жардининку, во время совместного распития спиртных напитков, мужчина 1969 г.р. выбросил с балкона первого этажа сожительницу 1987 г.р.

Она была доставлена в больницу, а нетрезвый (0,8 промилле) мужчина был задержан и помещён в арестантскую.

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