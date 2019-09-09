Находка была сделана на ул. Шяштоку, где недавно стоял гараж. Обнаружены кости, мужчина считает, что это человеческие останки.
"Гараж стоял там 25 лет, сейчас товарищество переселяется, я хотел после того как увез гараж, убрать мусор и сделал неожиданную находку", – сказал каунасец.
"Кажется, там есть коренные зубы, позвонки, кость голени", – перечислял мужчина и прислал фотографии.
О находке он информировал полицию. Дежурная ГКП Каунасского округа подтвердила Kas vyksta Kaune, что в 12.15 ч. сообщили о том, что найдены, вероятно, человеческие останки.
Мужчина позже сообщил в редакцию, что полицейские собрали кости и увезли экспертам, будут выяснять, кому они принадлежат.
Житель Каунаса откопал на месте гаража останки
С редакцией портала Kas vyksta Kaune 7 сентября связался...
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