7 августа полиция Йонавского района провела обыски после того, как появилось сообщение о том, что житель города распространяет наркотики. Подозрения подтвердились.
© Kauno aps. VPK

Полиция нашла в гараже жителя небольшую лабораторию по выращиванию конопли: найдены и изъяты пять горшков с коноплей, электронные весы, пакет с конопляными семенами и свертки из фольги с измельченными наркотиками.

Подозреваемому (1986 г.р.) назначена мера пресечения - письменная подписка о невыезде, изъятие документов и обязательство регулярно регистрироваться в полиции.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

Житель Йонавы выращивал коноплю в гараже
© Kauno aps. VPK

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