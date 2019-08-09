Житель Йонавы выращивал коноплю в гараже

Полиция нашла в гараже жителя небольшую лабораторию по выращиванию конопли: найдены и изъяты пять горшков с коноплей, электронные весы, пакет с конопляными семенами и свертки из фольги с измельченными наркотиками.

Подозреваемому (1986 г.р.) назначена мера пресечения - письменная подписка о невыезде, изъятие документов и обязательство регулярно регистрироваться в полиции.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.