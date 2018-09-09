В ночь на воскресенье в Клайпеде, на Шилутском шоссе произошел пожар. Горел гараж. Пожарные-спасатели, приехав на место происшествия, срезали с гаража замок и обнаружили внутри тела двух человек. Выяснилось, что в этом гаражи люди оборудовали себе жилье.
"Они здесь были такие не одни, посмотрите, как тут без пожара. И никто ничего не может им сделать. Живут, греются, тащат все. Где-то им надо зимовать, а такой гараж стоит 200-300 евро, вот и поселяются в них. Это лишь вопрос времени, когда случится несчастье. Живут так, пьют. Насколько я слышал, мужчина еще был жив, когда его вытащили", – рассказал сторож.
Владельцы соседних гаражей рассказали, что соседство таких жильцов - не из приятных.
"Они жили здесь по выходным, пили. Неприятное соседство, мы даже не можем снаружи вешать навесные замки на гаражи, срежут", – рассказал один мужчина.
Другой сказал, что неприятно, когда в гаражах поселяются бездомные, к которым ходят "гости", приходится думать о дополнительной безопасности.
О погибших они много рассказать не могли.
"Мы иногда их видели здесь, они здесь жили. Я слышал, что мужчина в кресле сидел, когда его нашли", – рассказал один из соседей.
Погибшие оборудовали гараж так, чтобы можно было в нем зимовать. Там были шкафчики, кровать, кресло, стол, печурка.
Над гаражом был и дымоход. Пожар начался, когда люди спали, дверь была закрыта изнутри. Когда пожарные срезали замок, внутри все горело открытым пламенем.
Сообщение о пожаре в гаражном массиве Venta, на Шилутском шоссе, 89, поступило в 03.17 ч.
Звонившие сказали, что видят огонь внутри металлического гаража и подозревают, что внутри могут находиться люди.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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