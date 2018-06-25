23 июня, в 20.30 ч., в Тельшяй, на ул. Кално, на баскетбольной площадке, двое подростков (2001 г.р.) взяли за руки и за ноги ребенка (2007 г.р.) Раскачали его и бросили на асфальт. Мальчик получил разного рода травмы, ему причинили физическую боль.

Начато расследование.