Жестокость подозреваемого в убийстве и изнасиловании ужасает: ударил ножом 20 раз

Тихий городок известие об убийстве 55-летней сотрудницы библиотеки местной гимназии потрясла в ноябре прошлого года.
Nužudyta Pumpėnų bibliotekininkė gyveno miestelio centre / Foto: Aida Dulkienė

Тело жившей в одиночестве женщины с признаками насилия было найдено во дворе её собственного дома 27 ноября. Подозрение в убийстве пало на ее бывшего соседа Р. Н., ранее жившего с родителями неподалёку, иногда помогавшего ей присматривать за участком.

Сотрудник прокуратуры Паневежского округа составил обвинительный акт в деле, имевшем большой общественный резонанс. На скамье подсудимых вскоре окажется 21-летний житель Пасвальского района Р. Н., обвиняемый в воровстве, изнасиловании и особенно жестоком убийстве, сообщает прокуратура.

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Сотрудники руководства расследования тяжких преступлений криминальной полиции главного полицейского комиссариата Паневежского уезда предпринимали интенсивные действия, разыскивая подозреваемого. Были получены данные, что молодой человек может выехать в Паневежис, поэтому все дежурные полицейские экипажи получили его фотографии, а также информацию о поиске. Через несколько часов в Паневежисе сотрудники полицейского патруля задержали идущего по улице Р. Н.

По заявлению старшего прокурора первого отдела уголовного преследования прокуратуры Паневежского округа Донатаса Скребишкиса, руководившего досудебным расследованием, Р. Н. Обвиняется в особенно жестоком убийстве женщины в беспомощном состоянии с целью сокрытия другого преступления – её изнасилования.

Считается, что убивший женщину обвиняемый переночевал в ее доме, украл найденные там ценные вещи и продал их в ломбарды.

Собранные во время следствия данные позволяют считать, что Р. Н. нападение на знакомую женщину планировал заранее. Позже эксперты установили, что женщина была жестоко исколота ножом, в её теле обнаружено более 20 колотых ран.

По словам прокурора Д. Скребишкиса, несмотря на то, что было необходимо выполнить много экспертиз, получить нужные выводы специалистов, досудебное расследование было закончено в течение 6 месяцев.

Дело передано для изучения в Паневежский окружной суд. Уголовный кодекс за умышленное убийство предусматривает лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.

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