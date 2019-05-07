6 мая, в 21.30 ч., в Вильнюсе, на первом этаже ТЦ на ул. Жирмуну, было обнаружено тело мужчины (1984 г.р.).
Звонок поступил из магазина Iki на ул. Жирмуну. Сообщалось, что у входа в ресторан Čili pica был избит 30-летний мужчина.
На место происшествия выехали врачи. Они пытались привести пострадавшего в чувство, однако больше чем через полчаса констатировали, что мужчина скончался.
С журналистами DELFI связался очевидец происшествия и рассказал, что в ТЦ на лестнице произошел конфликт, двое мужчин подрались, одного из них перебросили через перила, и он упал со второго этажа. По словам очевидца, конфликт между мужчинами разгорелся в ресторане Čili pica.
Очевидец рассказал DELFI, что в 23.40 ч. криминалисты все еще работали на месте происшествия.
Пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа сказала, что задержан возможный подозреваемый.
Начато расследование по факту убийства.
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