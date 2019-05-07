6 мая, в 21.30 ч., в Вильнюсе, на первом этаже ТЦ на ул. Жирмуну, было обнаружено тело мужчины (1984 г.р.).

Звонок поступил из магазина Iki на ул. Жирмуну. Сообщалось, что у входа в ресторан Čili pica был избит 30-летний мужчина.

На место происшествия выехали врачи. Они пытались привести пострадавшего в чувство, однако больше чем через полчаса констатировали, что мужчина скончался.

С журналистами DELFI связался очевидец происшествия и рассказал, что в ТЦ на лестнице произошел конфликт, двое мужчин подрались, одного из них перебросили через перила, и он упал со второго этажа. По словам очевидца, конфликт между мужчинами разгорелся в ресторане Čili pica.

Очевидец рассказал DELFI, что в 23.40 ч. криминалисты все еще работали на месте происшествия.

Пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа сказала, что задержан возможный подозреваемый.

Начато расследование по факту убийства.